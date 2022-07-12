Совет Евросоюза утвердил макрофинансовый кредит для Украины в €1 млрд

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил макрофинансовый кредит для Украины в €1 млрд в рамках программы экстренной помощи этой стране. Об этом 12 июля сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Министры только что одобрили кредит в €1 млрд для Украины. Это часть нашей экстренной программы макрофинансовой помощи», — сказал он на полях заседания Совета ЕС.

Вместе с тем 10 июля итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщило, что правительство Германии в течение месяца блокирует пакет финансовой помощи Украине от стран Европейского союза в размере €9 млрд. По данным газеты, министр финансов Германии Кристиан Линднер выступает против планов Европейской комиссии оказывать помощь Киеву за счет общего долга Европы, который изначально предназначался для преодоление последствий глобальной пандемии COVID-19.

7 июля сообщалось, что бюджетные органы Еврокомиссии заблокировали выделение Украине нового кредита на €1,5 млрд по линии Европейского инвестиционного банка из-за опасений, что Киев не сможет вернуть долг.

Как рассказал «Известиям» 8 июля финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, прежде Киев тратил на армию $5,28 млрд в год, а сейчас финансирование вооруженных сил Украины только в месяц выросло до $4,4 млрд. Весь бюджет страны в месяц равен $8,46 млрд. Он отметил, что такие огромные цифры Киеву взять неоткуда, тем более когда экономика страны парализована. На этом фоне решение заблокировать новый транш кредита, по его мнению, выглядит вполне логичным.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужна ежемесячная финансовая помощь в размере $5 млрд, так как половина украинской экономики в настоящее время не работает. По его словам, ни одна страна без финансовой помощи в такой ситуации не справится.

Страны Запада оказывают финансовую помощь Украине в связи с проведением спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Спецоперация началась после того, как ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась из-за обстрела украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».