Прямой эфир
Мир
Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в Москве
Общество
В России за сутки потушили 120 природных пожаров
Мир
Запасов бензина на Шри-Ланке хватит на один день
Мир
Путин и Лукашенко обсудили совместную работу в области ракетостроения
Мир
Эрдоган не поддержал планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Экономика
ЦБ повысил порог на переводы россиянами денег за рубеж до $50 тыс.
Мир
Байден одобрил запрос на возобновление военного присутствия США в Сомали
Общество
Более 80 тыс. школьников в Подмосковье сдадут ОГЭ в 2022 году
Общество
Подмосковье стало производить вдвое больше мороженого
Политика
В Госдуме выступили за повышение минимального возраста продажи алкоголя

Главы МИД стран ЕС согласовали выделение Украине €500 млн на закупки оружия

0
Фото: Global Look Press/dpa/Thomas Frey
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы МИД стран Евросоюза согласовали выделение на военную помощь Украине дополнительно €500 млн, организация доведет общую сумму до €2 млрд. Об этом 16 мая заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Министры согласовали выделение дополнительно 500 миллионов. Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда», — сообщил он по итогам министерской встречи.

Боррель отметил, что выделенные в рамках общеевропейского фонда средства являются только «вершиной айсберга». Он подчеркнул, что на самом деле помощь, которую оказывают европейские государства Украине на двусторонней основе, гораздо больше.

Кроме того, по его словам, ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.

«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», — сказал он, уточнив, что для этого рассматриваются все пути, в том числе морской.

Он добавил, что проблема заключается в том, что «там все заминировано».

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022