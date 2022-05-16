Главы МИД стран ЕС согласовали выделение Украине €500 млн на закупки оружия

Главы МИД стран Евросоюза согласовали выделение на военную помощь Украине дополнительно €500 млн, организация доведет общую сумму до €2 млрд. Об этом 16 мая заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Министры согласовали выделение дополнительно 500 миллионов. Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда», — сообщил он по итогам министерской встречи.

Боррель отметил, что выделенные в рамках общеевропейского фонда средства являются только «вершиной айсберга». Он подчеркнул, что на самом деле помощь, которую оказывают европейские государства Украине на двусторонней основе, гораздо больше.

Кроме того, по его словам, ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.

«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», — сказал он, уточнив, что для этого рассматриваются все пути, в том числе морской.

Он добавил, что проблема заключается в том, что «там все заминировано».

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