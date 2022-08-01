Украина получила первый транш помощи от Евросоюза в €500 млн

Первый транш макрофинансовой помощи в €500 млн от Евросоюза (ЕС) поступил на счет национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщил 1 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Европейский союз направил Украине €1 млрд исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в €500 млн уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра», — сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что €1 млрд — «часть большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий» из-за сложившейся ситуации в стране на общую сумму €9 млрд. По его словам, эти денежные средства будут направлены на финансирование первых нужд госбюджета.

25 июля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделил Украине льготный кредит в размере €1,59 млрд. Глава ЕК тогда отметила, что €1 млрд будет выдан немедленно, а оставшаяся часть денежных средств будет переведена позднее.

18 июля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине на €500 млн. До этого уже была одобрено выделение €2 млрд на эти цели. Таким образом, поддержка ЕС в виде военного оборудования для украинской армии составляет €2,5 млрд.

Еще 12 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о плачевной экономической ситуации. Он призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета, отметив, что сейчас страна находится в худшем финансовом состоянии.

Западные страны начали оказывать финансовую помощь Украине на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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