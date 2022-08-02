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Офис Зеленского обвинил ФРГ в блокировании €8 млрд финансовой помощи

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Znidar
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Германия блокирует рассмотрение вопроса о выделении Украине €8 млрд. Об этом 2 августа заявил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква.

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«Ожидаем предоставления еще €8 млрд. К сожалению, определенные государства Европейского союза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами», — цитирует Жовкву «Газета.Ru».

1 августа пресс-служба Еврокомиссии заявила, что не может выделить Украине кредит в размере €8 млрд. В организации отметили, что альтернативным вариантом разрешения ситуации могли бы стать гарантии от стран — членов ЕС.

В этот же день Украина получила первый транш макрофинансовой помощи в €500 млн от ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что еще €500 млн ожидаются к зачислению 2 августа. Он назвал эти средства «частью большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий» из-за сложившейся ситуации в стране на общую сумму €9 млрд. По его словам, эти денежные средства будут направлены на финансирование первых нужд госбюджета.

18 июля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине на €500 млн. До этого уже было одобрено выделение €2 млрд на эти цели. Таким образом, поддержка ЕС в виде военного оборудования для украинской армии составляет €2,5 млрд.

Западные страны начали оказывать финансовую помощь Украине на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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