В ЕК признались в отсутствии €8 млрд для кредита Украине

Для выделения кредита Украине в размере €8 млрд Еврокомиссии нужна дополнительная подушка финансовой безопасности. Сейчас в бюджете Евросоюза нет для этого средств. Об этом 1 августа сказала журналистам на брифинге представитель пресс-службы ЕК.

«В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности», — сказала она.

По словам представителя пресс-службы ЕК, альтернативным вариантом разрешения ситуации могли бы стать гарантии от стран-членов ЕС. Она уточнила, что речь идет именно о гарантиях возможности предоставить дополнительные средства в бюджет ЕС при необходимости, а не о совершении таких действий сейчас.

Представитель Еврокомиссии уточнила, что новое выделение кредитов Украине должно сопровождаться покрытием в 70% из-за повышенных рисков.

«Мы представим предложения, как только завершим переговоры со странами», — добавила она.

В этот же день Украина получила первый транш макрофинансовой помощи в €500 млн от ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что €1 млрд — «часть большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий» из-за сложившейся ситуации в стране на общую сумму €9 млрд. По его словам, эти денежные средства будут направлены на финансирование первых нужд госбюджета.

Ранее, 25 июля, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделил Украине льготный кредит в размере €1,59 млрд. Глава ЕК тогда отметила, что €1 млрд будет выдан немедленно, а оставшаяся часть денежных средств будет переведена позднее.

18 июля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине на €500 млн. До этого уже была одобрено выделение €2 млрд на эти цели. Таким образом, поддержка ЕС в виде военного оборудования для украинской армии составляет €2,5 млрд.

Еще 12 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о плачевной экономической ситуации. Он призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета, отметив, что сейчас страна находится в худшем финансовом состоянии.

Западные страны начали оказывать финансовую помощь Украине на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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