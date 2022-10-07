Лидеры 27 стран ЕС заявили о продолжении поддержки Украины

Лидеры 27 стран Европейского союза в ходе неформального саммита в Праге в пятницу, 7 октября, сообщили о своих планах продолжать помогать Украине вооружением и финансами, заявил источник в Евросовете.

«Подтвердили поддержку Украины. Выразили приверженность продолжению оказания военной и финансовой помощи», — подчеркнул он в беседе с журналистами на полях встречи в Праге.

Дипломат отметил, что до начала дискуссии по конфликту на Украине к лидерам стран Европейского союза по видеосвязи присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

6 октября в Праге начался саммит ЕС, основными темами которого стали усиление антироссийских санкций, дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине и защита критически важной инфраструктуры сообщества после авариях на СП-1 и СП-2.

28 сентября американские СМИ заявили о почти исчерпанных ресурсах для отправки оружия на Украину. Однако в этот же день стало известно о планах Вашингтона вновь предоставить Киеву пакет военной помощи на $1 млрд.

Как стало известно из опроса граждан США, 58% американцев не хотят, чтобы страна поддерживала Украину вооружениями и деньгами, если это приведет к росту цен на продовольствие и топливо. 48% возражали бы против поддержки Киева, если бы ситуация привела к длительным негативным последствиям в мировой и американской экономиках.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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