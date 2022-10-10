Зеленский договорился с Шольцем о срочной встрече G7

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7.

«Договорились с канцлером председательствующей в G7 Германии Шольцем о срочном заседании группы. Запланировано мое выступление», — написал Зеленский в Twitter.

Он добавил, что также обсудил с Шольцем вопрос усиления давления на Россию.

В офисе украинского президента добавили, что заседание G7 состоится во вторник.

7 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что обратится к лидерам стран Евросоюза с просьбой предоставить новую военную помощь Киеву и призовет создать тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины.

В конце сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что США пытались возродить фашизм в Европе еще с того момента, как завершилась Вторая мировая война, а Украина сейчас превращена Западом в главную мировую площадку ультраправого экстремизма.

Страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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