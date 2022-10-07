Боррель попросит лидеров ЕС поддержать новую военную помощь для ВСУ

Глава евродипломатии Жозеп Боррель обратится к лидерам стран Евросоюза с просьбой предоставить новую военную помощь Киеву и призовет создать тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я попрошу лидеров поддержать предложение о предоставлении нового транша, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украине, а также тренировочную миссию», — сообщил он журналистам 7 октября в ходе саммита Евросоюза в Праге.

Боррель также добавил, что надеется на старт тренировочной миссии для ВСУ после следующего заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

Ранее, 5 октября, Боррель сообщил о том, что ЕС готов к дипломатическому решению по Украине, если позволят обстоятельства. Также он сообщил, что Евросоюз планирует в середине месяца запустить миссию по подготовке украинских военных. Этот вопрос, по его словам, планируется обсудить на следующем совещании глав МИД ЕС 17 октября.

В тот же день лидер евродипломатии подчеркнул, что конфликт на Украине перешел в новую, опасную стадию. Боррель добавил, что из-за того, что одним из участников конфликта является ядерная держава, якобы существует сценарий применения ядерного оружия на Украине.

Ранее, 2 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что природа конфликта на Украине изменится в случае применения ядерного оружия. Он добавил, что если Россия якобы решится на такой шаг, ее ждут «жесткие последствия».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно. Он призвал всех ознакомиться с соответствующей доктриной России.

До этого в Москве подчеркивали, что применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Перед этим ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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