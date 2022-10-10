Боррель пообещал Украине дополнительную военную помощь со стороны ЕС

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 10 октября сообщил, что Евросоюз (ЕС) отправляет Украине дополнительную военную помощь.

«Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути», — написал он в Twitter.

Таким образом Боррель отреагировал на серию взрывов в Киеве и других украинских городах. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что высокоточным оружием были нанесены удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

На прошлой неделе Боррель указал, что противостояние на Украине перешло в новую, опасную стадию. По его словам, якобы существует сценарий, при котором конфликт может перерасти в применение ядерного оружия, «учитывая, что одной из сторон является ядерная держава». При этом ЕС продолжает поставки вооружений Киеву.

Россия многократно подчеркивала, что накачивание Украины оружием ведет к эскалации конфликта, а не к урегулированию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».