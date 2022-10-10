Реклама
Прямой эфир
Авто
Российский рынок подержанных машин в сентябре просел на 9%
Мир
В ЕС рассматривают дальнейшие шаги по введению санкций против РФ
Мир
Лукашенко сообщил о просьбе Польши к США по ядерному оружию
Авто
За первую неделю октября в России купили 13 тыс. единиц автотехники
Мир
Нобелевская премия по экономике присуждена за исследования о банках и кризисах
Общество
Синоптики предупредили о тумане в столичном регионе в ночь на 12 октября
Мир
ЕС пригрозил ответом на развертывание группировки войск РФ и Белоруссии
Мир
Склад бренда Lamel уничтожен после празднования взрыва на Крымском мосту
Общество
СК России создаст следственные управления на территории новых регионов
Экономика
Новак заявил о возможности РФ перенаправить 25 млн т угля на восточное направление
Мир
Глава МИД Германии пообещала Киеву системы ПВО
Мир
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине
Сюжет:

Боррель пообещал Украине дополнительную военную помощь со стороны ЕС

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 10 октября сообщил, что Евросоюз (ЕС) отправляет Украине дополнительную военную помощь.

Вне боя: как живут бойцы на фронте в Донбассе
Спецпроект «Известий» о том, как организован быт участников спецоперации

«Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути», — написал он в Twitter.

Таким образом Боррель отреагировал на серию взрывов в Киеве и других украинских городах. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что высокоточным оружием были нанесены удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

На прошлой неделе Боррель указал, что противостояние на Украине перешло в новую, опасную стадию. По его словам, якобы существует сценарий, при котором конфликт может перерасти в применение ядерного оружия, «учитывая, что одной из сторон является ядерная держава». При этом ЕС продолжает поставки вооружений Киеву.

Россия многократно подчеркивала, что накачивание Украины оружием ведет к эскалации конфликта, а не к урегулированию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022