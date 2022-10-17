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Главы МИД ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и обучение для ВСУ

Боррель: главы МИД стран ЕС на заседании одобрят новый транш помощи Украине и обучение для ВСУ
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) на заседании в Люксембурге намерены одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для украинских военных. Об этом заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник, 17 октября.

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«Мы должны продолжать помогать Украине. Самые важные темы предстоящего заседания — новый транш помощи Украине и тренировочная миссия. Я надеюсь, что все одобрят», — сказал Боррель.

Глава евродипломатии также заверил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Киеву.

«Денег достаточно. Не переживайте из-за денег», — сказал Боррель, отвечая на вопрос об истощении средств для компенсации военных траншей на Украину.

До этого, 14 октября, издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд тремя траншами. Уточнялось, что в ближайшие дни ЕС выделит Украине €2 млрд. Еще €2,5 млрд будут переданы во второй половине ноября и €500 млн — в декабре.

12 октября ЕС согласовал создание миссии по обучению солдат ВСУ на своей территории, которая «будет иметь цель обучить большое количество личного состава вооруженных сил ВСУ различным военным функциям».

Ранее в этом месяце эту сумму озвучил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. Он уточнил, что в октябре Евросоюз выделит новый пакет макрофинансовой помощи Украине несколькими частями на общую сумму €5 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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