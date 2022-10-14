Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд тремя траншами

Евросоюз (ЕС) в ближайшее время предоставит Украине €5 млрд тремя траншами. Об этом сообщило в пятницу, 14 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, в ближайшие дни ЕС выделит Украине €2 млрд. Еще €2,5 млрд будут переданы во второй половине ноября и €500 млн — в декабре.

Как указывает Bloomberg, прежде страны Европы не могли согласовать выплаты и график их предоставления из-за разногласий.

Ранее в этом месяце эту сумму озвучил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. Он уточнил, что в октябре Евросоюз выделит новый пакет макрофинансовой помощи Украине несколькими частями на общую сумму €5 млрд.

10 октября стало известно, что представители Европейского союза (ЕС) уже ведут переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи в 2023 году. Речь идет о сумме в размере около €18 млрд. Официально о предоставлении пакета помощи может быть объявлено в начале следующей недели — 18 октября.

За несколько дней до этого лидеры 27 стран Европейского союза в ходе неформального саммита в Праге заявили о своих планах продолжать помогать Украине вооружением и финансами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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