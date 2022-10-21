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Украина попросила ЕС выделять ей по €3–4 млрд ежемесячно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина сообщила Евросоюзу о том, что ей необходимо получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей, и ЕС готов предоставить €1,5 млрд ежемесячно. Об этом 21 октября рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Для Украины очень важно получать предсказуемый и стабильный приток средств. Украина сообщила нам, что им нужно примерно €3–4 млрд в месяц, чтобы покрыть свои базовые потребности. Эти €3–4 млрд должны быть предоставлены Евросоюзом, нашими американскими друзьями и международными финансовыми институтами. Дискуссия на саммите была о финансировании Украины со стороны ЕС на уровне €1,5 млрд в месяц, что составит примерно €18 млрд в следующем году», — рассказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Ранее, 20 октября, телеканал NBC сообщил о том, что американский конгресс намерен до января грядущего года одобрить закон о выделении новой порции финансовой помощи для Украины до $50 млрд. Телеканал указывает на то, что, вероятно, закон будет принят в ускоренном порядке из-за того, что новый состав конгресса после промежуточных выборов в ноябре может занять «более скептическую позицию» в вопросе помощи Украине.

До этого, 18 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что США намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи. В минфине отметили, что речь идет о грантовой помощи Киеву.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что Украина получила от Евросоюза (ЕС) макрофинансовую помощь в размере €2 млрд, ее направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

17 октября стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для украинских военных.

12 октября Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сообщил о том, что выделил Украине еще €550 млн экстренной помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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