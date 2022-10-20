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Конгрессмены США намерены ускоренно одобрить выделение до $50 млрд для Украины

NBC: конгрессмены США хотят принять закон о помощи Украине до $50 млрд
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Фото: REUTERS/Mary F. Calvert
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Американский Конгресс намерен до января грядущего года одобрить закон о выделении новой порции финансовой помощи для Украины до $50 млрд. Об этом 20 октября сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных конгрессменов и источники.

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«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год. По сравнению с этим, 12-миллиардный пакет представляется как мелочь», — приводит телеканал слова сенатора-республиканца.

Телеканал указывает на то, что вероятно закон будет принят в ускоренном порядке из-за того, что новый состав Конгресса после промежуточных выборов в ноябре может занять «более скептическую позицию» в вопросе помощи Украине.

Отмечается, что с момента начала российской специальной операции США выделили $65 млрд для помощи Украине.

Ранее, 18 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявил о том, что США намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи. В минфине отметили, что речь идет о грантовой помощи Киеву.

До этого, 13 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина продолжит нуждаться в финансовой поддержке западных стран в 2023 году, предварительно, для бюджета страны потребуется дополнительно $55 млрд.

Страны Запада оказывают поддержку украинской стороне на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие. Как указывали в Москве, вовлеченность Запада в конфликт уже достигла уровня, когда можно говорить о том, что страны ГАТО де-факто являются участниками конфликта.

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