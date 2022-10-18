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США намерены выдать Украине $ 4,5 млрд новой экономической помощи

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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США намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи. Об этом во вторник, 18 октября, заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время онлайн-встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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«Министр Йеллен отметила, что Соединенные Штаты работают над оперативной выплатой недавно одобренной бюджетной поддержки в $4,5 млрд, доведя общую сумму экономической помощи США до $13 млрд», — говорится в опубликованном по итогам встречи заявлении на сайте минфина США.

В минфине отметили, что речь идет о грантовой помощи Киеву.

«Министр Йеллен признала значительные финансовые потребности Украины в следующем году для критически необходимых правительственных услуг и срочных проектов по восстановлению», — добавили в ведомстве,

Кроме того, Йеллен в разговоре со Шмыгалем указала на необходимость координации усилий с международными партнерами.

14 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине военной помощи в размере $725 млн.

Ранее в этот день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что в течение октября Киев ожидает поступления первой партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из США.

12 октября стало известно, что общий объем помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона достиг $16,8 млрд.

В последнем телефонном разговоре, который состоялся 10 октября, Байден пообещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО.

10 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления американской стороны о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал Штаты и их союзников не пересекать «красных линий», добавив, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на затягивание США конфликта на Украине поставками систем ПВО.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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