Объем военной помощи Украине от США с начала спецоперации достиг $16,8 млрд
Общий объем американской военной помощи Украине с момента начала российской спецоперации достиг $16,8 млрд. Об этом заявил 12 октября министр обороны США Ллойд Остин.
«Я рад сообщить о том, что под руководством президента [Джо] Байдена объем помощи Украине в сфере безопасности со стороны США <...> к настоящему моменту достиг $16,8 млрд», — сказал он на открытии заседания группы по координации военной помощи Киеву в Брюсселе.
Остин добавил, что страны Запада готовы продолжать оказывать дальнейшую поддержку Киеву.
Накануне газета The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома написала, что Байден попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского не жаловаться на недостаточную американскую поддержку, иначе Киев может лишиться помощи от Вашингтона.
В последнем телефонном разговоре, который состоялся 10 октября, Байден пообещал Зеленскому продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на затягивание США конфликта на Украине поставками систем ПВО, а посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о приближении Соединенных Штатов Америки к «красной линии» из-за помощи Киеву.
Вместе с тем член палаты представителей США Мэтт Розендейл в начале октября заявил, что у американских граждан нет тех денег, что Вашингтон тратит на помощь Киеву. По его мнению, эти средства стоило бы потратить на внутренние проблемы страны.
Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе.
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