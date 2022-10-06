На долги и годы: как Украина затягивает себя в дефолт

Украина потребовала от Евросоюза более «стабильной и предсказуемой» финансовой поддержки для обеспечения функционирования ее правительства. Киев рассчитывает получать от своих международных партнеров не менее $3,5 млрд каждый месяц. Однако если их и будут предоставлять, то, вероятнее всего, в виде кредитов. При этом госдолг Украины вскоре превысит ВВП. Насколько реален возврат заимствований, разбирались «Известия».

Пять миллиардов ежемесячно

До конца года Европейский союз предоставит Украине макрофинансовую помощь на €5 млрд. Первая часть поступит уже в середине октября, а остальное — в ноябре и декабре. Средства направят на первоочередные нужды бюджета, в том числе выплату зарплат и пенсий. Однако Киев ждет от Европы более активной поддержки — не меньшей, чем от США.

Президент Джо Байден одобрил выделение Украине $12,4 млрд финансовой помощи, $4,5 млрд из которых пойдут на закрытие потребностей украинской казны. Плюс дополнительные $457 млн в поддержку гражданской безопасности, «чтобы спасти жизни и укрепить украинские правоохранительные органы и уголовное правосудие».

Первого октября Всемирный банк выделил Украине $530 млн — под кредитные гарантии Великобритании и Дании. Эта помощь, как рассчитывают в банке, позволит Киеву обеспечивать «необходимые государственные услуги, включая здравоохранение, образование и пенсии».

На долги и годы Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yevhen Liubimov

Ранее представители украинской власти во главе с президентом Владимиром Зеленским заявляли, что из-за боевых действий и разрушений Украине ежемесячно не хватает примерно $5 млрд для покрытия первоочередных потребностей бюджета. «Краткосрочные потребности на 2022 год будут покрыты, если ЕС полностью выплатит €9 млрд», — говорил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В следующем году Украина рассчитывает получить от международных партнеров уже $38 млрд. Без европейских денег восстановить экономику Украины будет невозможно. «Если мы их не получим, нам конец» , — цитирует Financial Times председателя комитета украинского парламента по экономическим вопросам Дмитрия Наталуху.

Однако страны ЕС сами испытывают всё большие финансовые трудности и выделяют помощь со скрипом. Еще в июле в плане восстановления украинской экономики, который был презентован в швейцарском Лугано, фигурировала цифра зарубежного финансирования в диапазоне $60– 65 млрд, которые Украина планировала привлечь до конца года. Но таких объемов нет и в помине.

На долги и годы Фото: ТАСС/Михаил Соколов

В сентябре украинская казна недосчиталась 75 млрд гривен ($2 млрд). Ожидается, что дефицит госбюджета страны к концу года достигнет $50 млрд.

Долги и печатный станок

Проблем с финансированием бюджета — масса. По данным Государственной таможенной службы, за первое полугодие внешний товарооборот страны уменьшился год к году на 27%. В сентябре большая часть экспорта (62% стоимости и 71% объема) пришлась на аграрную продукцию. Активно вывозили пшеницу и кукурузу, но цены на эти культуры снижаются.

Значительно упал и спрос на сталь и железную руду, а продукция металлургической отрасли входила в главные позиции украинского экспорта. Валютная выручка от продажи черных металлов в августе год к году сократилась на 58%.

Более половины предприятий работают вполсилы, каждая девятая компания полностью остановила деятельность. Машиностроение поддерживают заказы на спецтранспорт со стороны военно-промышленного комплекса и аграриев. Химическая промышленность из-за высоких цен на газ работает на треть от своей мощности.

На долги и годы Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyy

Украинскую казну пополняют за счет налоговых сборов, международной помощи и покупки Национальным банком облигаций правительства — по сути, это печатание денег. С начала марта сумма финансирования дефицита бюджета за счет эмиссии НБУ достигла 310 млрд гривен.

Согласно данным минфина, из 205 млрд гривен доходов госбюджета Украины в августе 110 млрд — это западная помощь в виде грантов. По сообщениям Национального банка, внешнее финансирование обеспечивает более 40% поступлений в казну.

Средства от США, ЕС, МВФ, Европейского инвестбанка поступают на счета Госказначейства. А затем распределяются самими украинцами. Большая часть американской поддержки и значительная часть германской — это безвозвратные гранты. Однако основная помощь от Евросоюза — льготные кредиты. Условия заимствования не разглашают.

Военный бюджет

Кабинет министров уже передал в парламент проект бюджета на 2023 год . И хотя в него еще внесут много поправок, суть вряд ли изменится — основная часть средств пойдет на военный и силовой блоки.

Финансирование разведки планируют увеличить на 41%, минобороны — на 37%. Больше денег получат Генпрокуратура и Государственное бюро расследований. А Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), напротив, затянет пояса. Социальные обязательства планируют покрывать за счет внешних поступлений.

На долги и годы Здание Кабинета министров Украины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Доходы казны на следующий год — 1,28 трлн гривен, расходная часть — 2,57 трлн. Номинальный ВВП в 2023-м прогнозируют на уровне 6399 млрд гривен. Инфляция составит 30%.

При этом Киев продолжит платить по долгам, на что планируют выделить 415 млрд гривен (98,9 млрд — на погашение внешнего, 316 млрд — внутреннего). Госдолг превысит весь украинский ВВП, и основная его часть — именно внешние заимствования.

Стадия отрицания

Уже больше 10 лет все бюджеты Украины — дефицитные , напоминает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

— Отсюда и бесконечные проблемы, начавшиеся еще при президенте Викторе Януковиче по реструктуризации внешнего долга, тяжбы и сложные переговоры с МВФ, а также история с покупкой евробондов на $3 млрд Россией, — перечисляет собеседник «Известий». В декабре 2013-го Москва согласилась выдать Киеву кредит на сумму $15 млрд и выкупила выпущенные еврооблигации на $3 млрд под 5% годовых. Дальнейшее перечисление Россия приостановила из-за госпереворота на Украине.

Впереди Украину, скорее всего, ждет дефолт, полагает Масленников:

— Страна не сможет обслуживать свой долг, потянутся тяжелые переговоры об оплате. Целая мировая финансовая индустрия работает на долговом рынке, и таких эпизодов в истории много. Вспомните хотя бы Аргентину, где дефолт следует за дефолтом, но страна продолжает существовать.

На долги и годы Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk

Еще 10 лет назад у страны были совершенно другие перспективы.

— До 2014-го экономика Украины была стабильной и развивалась. Работала металлургия, дававшая четверть валютной выручки, энергетика, была высокая добыча угля и антрацита, росла доля сельского хозяйства, хотя и за счет падения наукоемких, технологичных производств, — перечисляет кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Но после Майдана Украина теряла все свои сильные позиции одну за одной. Сейчас без внешней поддержки страна не выживет, если будет продолжать боевые действия, жертвуя огромными ресурсами, в том числе и людскими.

— Понятно, что кредиты никто не вернет, но западные партнеры могут забрать их активами или землей, — полагает Дудчак. — Схожие ситуации в недавней истории уже были — в 2010-м немецкие политики призывали руководство Греции начать продажу госсобственности, в частности, необитаемых островов для покрытия долгов страны. Но тех, кто находится у власти в Киеве, это, очевидно, не волнует.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с «Известиями» предполагает и третий вариант развития событий — новые киевские власти, которые рано или поздно всё же появятся, попросту откажутся платить по долгам, набранным за последнее десятилетие:

— Скажут, что после госпереворота в Киеве сидела незаконная власть.

А европейским партнерам, считает Олейник, следовало самим просчитывать риски, затягивая Украину всё глубже в долговую яму.