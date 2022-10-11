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Песков указал на затягивание США конфликта на Украине поставками систем ПВО

Песков заявил, что поставки Вашингтоном современных систем ПВО Киеву не изменят целей РФ
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Фото: Global Look Press/Pavlo Palamarchuk
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Джо Байден о поставках Украине передовых системы ПВО, заявив что эти поставки не изменят целей и результата специальной военной операции (СВО) России на Украине. Свое мнение он высказал журналистам во вторник, 11 октября.

«США уже завязли в этом конфликте. По-русски говоря — уши торчат. Да, это сделает конфликт дольше и больнее для Украины, но не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — сказал Песков.

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Отвечая на вопрос журналистов, какова будет реакция Кремля, в случае одобрения новых поставок Киеву вооружения на предстоящем саммите G7, Песков отметил, что настрой западных стран давно понятен и не вызовет никакого удивления.

«Дальнейшие поставки оружия Киеву уже анонсированы. Мы будем внимательно все отслеживать. Настрой накануне саммита понятен», — сказал пресс-секретарь президента.

Накануне, 10 октября, президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО.

Ранее в тот же день украинский лидер заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, на которой он планировал выступить. Также он сообщил, что согласовал свои действия с польским президентом Анджеем Дудой.

Тогда же директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с «Известиями» предположил, что Зеленский планирует на G7 попросить о дополнительной поддержке Украины.

Утром 10 октября несколько взрывов произошло в Киеве и других городах Украины. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства подчеркнул, что Киев пытался провести множество диверсий, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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