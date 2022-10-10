Байден пообещал поставить Украине новые системы ПВО

Президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил Белый дом.

«Байден пообещал продолжить предоставлять Украине необходимое для обороны, в том числе передовые системы ПВО», — говорится в сообщении.

Кроме того, Байден в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары РФ.

Ранее в этот день Байден заявил, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. По его словам, США «предоставят поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.

Накануне отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США Марк Кансиан заявил об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Украины в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

До этого, 5 октября, Байден пообещал Зеленскому предоставить очередной пакет военной помощи на сумму $625 млн. В тот же день стало известно, что это решение разозлило американцев. Они напомнили, что президент США направляет Киеву помощь на фоне бездействия властей в ситуации с Флоридой, разрушенной мощным ураганом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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