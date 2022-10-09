В США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину

Соединенные Штаты Америки вскоре не смогут поставлять на Украину определенные виды боеприпасов, потому что они расходуются быстрее, чем их можно восполнить. Такое мнение выразил отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан в субботу, 8 октября.

Отмечается, что это касается запасов ракет для комплексов HIMARS.

«Если США отправят треть этого запаса Украине, как это было в случае с Javelin и Stinger, то Киев получит от 8 тыс. до 10 тыс. ракет. Этого запаса, вероятно, хватило бы на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется», — приводит его слова ABC News.

Как сообщается, США выделили бюджет для увеличения запаса, однако процесс может занять годы. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Украины в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

28 сентября сообщалось, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину. Отмечается, что некоторые боеприпасы в стране хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие, особенно наземные системы, — на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе.

Ранее, 22 сентября, журнал Military Watch Magazine также написал, что у западных стран практически закончились запасы танков Т-72, в связи с чем им приходится передавать Украине боевые словенские машины М-55 на основе танков Т-55. Однако с ними тоже возникла проблема — к этим машинам у националистов нет боеприпасов. Тогда же эксперты в комментарии «Известиям» объяснили, что отправка западными странами танков М-55 Киеву, для которых у украинских боевиков отсутствуют снаряды, является не более чем пропагандистским шагом.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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