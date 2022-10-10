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Политолог дал прогноз на возможное выступление Зеленского на G7

Политолог Денисов: Зеленский на G7 хочет попросить о дополнительной поддержке Украины
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Фото: Global Look Press/dpa/ Michael Kappeler
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует на G7 попросить о дополнительной поддержке своей страны. Такое мнение 10 октября «Известиям» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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Ранее в этот день Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7.

«Поддержка моральная будет оказана и продолжится вся остальная поддержка, которая и так существует от целого ряда стран, входящих в эту организацию. Повестка совершенно понятная и очевидная — как мы знаем из СМИ, фиксируются взрывы в различных городах Украины. Это будет ключевая тема», — сказал Денисов.

Он отметил, что для Зеленского «очень важно сохранить информационное присутствие в общемировом контексте».

«Это для него очень символическое действие, чтобы в очередной раз осудить РФ и добиться поддержки Украины», — добавил политолог.

При этом Денисов подчеркнул, что «G7 — не та организация, которая выносит какие-то решения, обязательные к исполнению всеми странами мира».

Сегодня утром украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и других городах Украины. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. На места взрывов выехали сотрудники спецслужб, обстоятельства произошедшего выясняется.

Позже Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

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