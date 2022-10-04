Американский политик заявил об отсутствии денег у граждан США для помощи Киеву
Член палаты представителей США Мэтт Розендейл 4 октября написал, что у американских граждан нет тех денег, что Вашингтон тратит на помощь Киеву.
«У американских налогоплательщиков нет $70 млрд для Украины. Я боюсь, наша растущая вовлеченность — это угроза национальной безопасности», — написал он в Twitter.
Подобный курс американской администрации, по его словам, рискует обернуться столкновением «с другой ядерной державой».
Розендейл полагает, что деньги, которые идут на помощь Украине, стоило бы потратить на решение внутренних проблем США.
Ранее в этот же день стало известно, что США в рамках нового пакета военной помощи на $625 млн направит Украине четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.
В августе министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется.
В июле в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон выразили мнение, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. В частности, отмечалось, что США и НАТО должны дать четко понять украинской стороне, что Запад ожидает от Киева разрешения ситуации при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши.