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В США предложили Киеву сменить тактику в отношении Москвы

В США заявили о необходимости склонить Киев к переговорам с Москвой
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны Турции
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Американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. Об этом 30 июля написали в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон.

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Авторы статьи считают, что США стоит подтолкнуть украинские власти к смене тактики в отношении России и поискам компромисса на переговорах.

«США и НАТО должны дать четко понять Украине: Запад ожидает, что Киев воспользуется первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши», — пишут Саймон и Стивенсон.

Они отметили, что эскалация конфликта вокруг Украины с каждым днем все больше усложняет работу дипломатов в будущем. При этом соглашение должно учитывать и российские интересы.

Эксперты также напомнили, что продолжающееся накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние, а Киев саботирует переговорный процесс.

30 июля госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о прошедшем телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В пресс-службе американского Госдепартамента сообщили, что Блинкен «проинформировал о переговорах с Лавровым и подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости Украины».

Беседа между Лавровым и Блинкеном состоялась накануне. Как отметили в российском МИДе, министр обратил внимание американского государственного секретаря на то, что продолжающаяся накачка Киева оружием затягивает конфликт и умножает жертвы. Лавров подчеркнул, что российские военные соблюдают нормы международного права. В тот же день Блинкен заявил, что беседа с Лавровым была откровенной, прямолинейной.

Последние очные переговоры делегаций РФ и Украины состоялись в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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