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Блинкен рассказал главе МИД Украины о телефонных переговорах с Лавровым

Блинкен рассказал главе МИД Украины Кулебе о телефонных переговорах с Лавровым
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о прошедшем телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Беседа Блинкена и Кулебы состоялась накануне, сообщили 30 июля в пресс-службе американского Госдепартамента.

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«Он проинформировал о переговорах с Лавровым и подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, они обсудили необходимость скорейшего выполнения соглашения о транспортировке зерна при посредничестве ООН между Россией, Турцией и Украиной.

«Госсекретарь выразил надежду, что первые корабли смогут покинуть украинские порты без дальнейших задержек», — уточняет Госдеп.

Беседа между Лавровым и Блинкеном состоялась накануне. Как отметили в российском МИДе, министр обратил внимание американского государственного секретаря на то, что продолжающаяся накачка Киева оружием затягивает конфликт и умножает жертвы. Лавров подчеркнул, что российские военные соблюдают нормы международного права.

Также глава МИД РФ рассказал о деталях «пакетной» договоренности, подписанной 22 июля в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна и продвижении российского экспорта продовольствия и удобрений.

В ходе телефонных переговоров российская сторона предложила вернуться к диалогу по вопросу об обмене заключенными в режиме «тихой дипломатии».

В тот же день Блинкен заявил, что беседа с Лавровым была откровенной, прямолинейной.

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