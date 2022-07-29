В МИД РФ рассказали о темах переговоров Блинкена и Лаврова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг Украины. Об этом 29 июля сообщили в МИД РФ.
«Внимание госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка вооруженных сил Украины и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — говорится в сообщении ведомства.
Лавров подчеркнул, что российские военные соблюдают нормы международного права. На освобожденных территориях налажена работа по возвращению к мирной жизни, добавил он.
Кроме того, глава МИД России указал Блинкену, что глобальная ситуация с продовольствием осложняется санкциями, которые ввела американская сторона.
Лавров также рассказал о деталях «пакетной» договоренности, подписанной 22 июля в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна, о продвижении российского экспорта продовольствия и удобрений.
«Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации», — уточнило ведомство.
Относительно обмена заключенными российская сторона предложила вернуться к диалогу в режиме «тихой дипломатии», «без спекулятивных информационных вбросов».
В свою очередь, госсекретарь США заявил, что беседа с Лавровым была откровенной, прямолинейной и он предупредил министра о том, что США могут ввести дополнительные санкции против РФ в случае вхождения в состав России ряда других регионов.
19 марта Лавров подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству с Западом, но не будет выступать с инициативами.