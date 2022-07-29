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В МИД РФ рассказали о темах переговоров Блинкена и Лаврова

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ron Przysucha/State Department
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг Украины. Об этом 29 июля сообщили в МИД РФ.

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«Внимание госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка вооруженных сил Украины и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — говорится в сообщении ведомства.

Лавров подчеркнул, что российские военные соблюдают нормы международного права. На освобожденных территориях налажена работа по возвращению к мирной жизни, добавил он.

Кроме того, глава МИД России указал Блинкену, что глобальная ситуация с продовольствием осложняется санкциями, которые ввела американская сторона.

Лавров также рассказал о деталях «пакетной» договоренности, подписанной 22 июля в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна, о продвижении российского экспорта продовольствия и удобрений.

«Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации», — уточнило ведомство.

Относительно обмена заключенными российская сторона предложила вернуться к диалогу в режиме «тихой дипломатии», «без спекулятивных информационных вбросов».

В свою очередь, госсекретарь США заявил, что беседа с Лавровым была откровенной, прямолинейной и он предупредил министра о том, что США могут ввести дополнительные санкции против РФ в случае вхождения в состав России ряда других регионов.

19 марта Лавров подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству с Западом, но не будет выступать с инициативами.

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