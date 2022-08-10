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Глава Пентагона пообещал помогать Украине сколько потребуется

Глава Пентагона Ллойд: США готовы предоставлять Украине помощь сколько потребуется для защиты ее суверенитета
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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США и другие западные страны намерены предоставлять Украине оборудование и технику столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета. Об этом 10 августа заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге.

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«США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», — сказал он по итогам встречи с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.

Накануне стало известно, что США планируют выделить Украине около $89 млн для разминирования территорий. Средства пойдут на подготовку 100 групп украинских саперов, а также на закупку необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты, а также специальный транспорт.

22 июля Белый дом сообщил, что США выделяют пакет военной помощи Украине на сумму до $175 млн. Отмечалось, что помощь будет оказана в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона. Кроме того, США передадут Украине более 500 беспилотников Phoenix Ghost.

До этого, 8 июля, президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса.

Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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