США объявили о пакете военной помощи Украине на сумму до $175 млн

США выделяют пакет военной помощи Украине на сумму до $175 млн. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает Белый дом.

Помощь Украине будет оказана в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона.

Кроме того, США передадут Украине более 500 беспилотников Phoenix Ghost.

«Министерство обороны сегодня объявит о том, что они предоставляют Украине до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе телефонного брифинга.

Phoenix — оперативно-тактический разведывательный БПЛА. Он может использоваться для корректировки артиллерийского огня при использовании комплекса целеуказания BATES.

20 июля американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Запад работает над тем, чтобы ускорить темпы оказания военной помощи Киеву.

В тот же день Остин сообщил, что в течение недели США объявят о предоставлении вооруженным силам Украины (ВСУ) очередного пакета военной помощи, он будет включать еще четыре современные ракетные системы HIMARS. Также в него войдут боеприпасы к этим системам, а также артиллерийские снаряды.

8 июля президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».