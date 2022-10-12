WP узнал содержание личной беседы Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что Киев может лишиться денежной помощи Вашингтона, если продолжит жаловаться на недостаточную американскую поддержку. Об этом 11 октября сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.

«Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно», — говорится в материале.

Отмечается, что с начала боевых действий на Украине Зеленский неоднократно и публично призывал Соединенные Штаты Америки и другие западные страны направить дополнительное вооружение и ввести более жесткие санкции против России, невзирая на то, что Байден и конгресс уже направляли в Киев беспрецедентные объемы помощи и современного оружия.

Между тем в официальных заявлениях, указывает издание, Байден настаивает на том, что Вашингтон будет продолжать оказывать исчисляемую миллиардами помощь украинской стороне.

Ранее в этот день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон в ближайшие недели намерен начать предоставлять Украине бюджетную помощь в размере $4,5 млрд. Йеллен уточнила, что с учетом этой выплаты суммарная экономическая помощь Соединенных Штатов Америки Украине составит $13 млрд.

Кроме того, 11 октября стало известно о получении Киевом дополнительных четырех установок американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Накануне президент США в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО. Также в этот день глава Белого дома заявил, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, а также помогать Украине, пока это необходимо. По его словам, Вашингтон «предоставит поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак, разговаривая с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), признался, что поддержка Украины со стороны США составляет около 70% от возможного. Наибольшей по объему помощи он назвал поддержку со стороны Лондона.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что американская сторона де-факто уже давно участвует в конфликте на Украине и вооружает киевский режим. Он добавил, что у России есть данные о том, что кадровые военные США и других западных стран Запада руководят действиями армии Украины, выступая наводчиками.