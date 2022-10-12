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Глава МО Украины сообщил о получении еще четырех установок РСЗО HIMARS

Глава Минобороны Украины Резников сообщил о получении еще четырех установок РСЗО HIMARS
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Фото: commons.wikimedia.org/Charles Rosemond
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Еще четыре установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS поступили в арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 11 октября, сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников.

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«Четыре дополнительных HIMARS от наших партнеров прибыли. Это отличная новость в преддверии [встречи] «Рамштайн-6», куда я отправляюсь завтра», — написал он в своем Twitter.

Накануне стало известно, что в ближайшее время Брюсселе состоится встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

Отмечается, что на фоне массированного удара РФ по украинской территории может быть принято решение о расширении и ускорении военной помощи Киеву, в том числе за счет поставок более современной техники. В частности, министр обороны Резников призвал западных союзников передать Украине зенитные и противоракетные комплексы для защиты воздушного пространства.

10 октября президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

В тот же день глава Белого дома заявил, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, а также помогать Украине, пока это необходимо. По его словам, Вашингтон «предоставит поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.

8 сентября Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму $675 млн. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи в Рамштайне, новый пакет помощи включил в себя противорадиолокационные ракеты HARM, 105-мм гаубицы M101 и снаряды к ним.

2 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал опасной тенденцией рост вовлеченности США в военную поддержку Украины. По словам дипломата, американская сторона ставит себя в положение, близкое к тому, что можно назвать участием в конфликте.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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