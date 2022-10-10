Газета WP узнала о срочной встрече министров обороны стран НАТО

Представители министерств обороны ряда стран соберутся на этой неделе в Брюсселе на встречу возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», также состоится срочная встреча министров обороны стран НАТО. Об этом 10 октября сообщила газета The Washington Post.

Как говорится в публикации, серия российских ударов по городам и ключевой инфраструктуре Украины активизировала давние призывы правительства к своим союзникам о поставках более совершенных систем ПВО и оружии большей дальности.

Российские атаки, полагает автор публикации, усилят давление на США и европейские страны, которые временами неохотно предоставляли Украине новейшие военные технологии, опасаясь враждуют с Россией.

Возможно, на встрече в Германии на военной авиабазе Рамштайн будут рассмотрено именно эти вопросы и поставки вооружений Киеву будут расширены и ускорены, отмечается в публикации.

«Лучший ответ на российский ракетный террор — это поставка Украине зенитных и противоракетных комплексов — защитите небо над Украиной!» — написал в понедельник в Twitter министр обороны Алексей Резников .

Советник президента Михаил Подоляк написал в соцсети, что Украине необходимы «ПВО, РСЗО, снаряды большей дальности».

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

Он добавил, что Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Говоря о теракте на Крымском мосту, Путин назвал его заказчиками, организаторами и исполнителями украинские спецслужбы.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

8 сентября президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму $675 млн. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи в Рамштайне, новый пакет помощи включил в себя противорадиолокационные ракеты HARM, 105-мм гаубицы M101 и снаряды к ним.

2 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал опасной тенденцией рост вовлеченности США в военную поддержку Украины. По словам дипломата, американская сторона ставит себя в положение, близкое к тому, что можно назвать участием в конфликте.

Ранее, 30 августа, бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США ответственны за всё происходящее на Украине, так как именно они диктуют Киеву план действий.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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