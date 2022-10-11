Ермак пожаловался пранкерам на не стопроцентную поддержку со стороны США

Поддержка Украины со стороны США составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон поддерживает Киев на 100%. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, разговаривая с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые опубликовали полную версию записи беседы 11 октября в своих соцсетях.

С украинским политиком пранкеры пообщались от имени экс-посла США в Москве Майкла Макфола.

«На мой взгляд, британцы нас поддерживают на 100%. Мы очень надеемся, что курс, который вел [экс-премьер Великобритании] Борис Джонсон, будет продолжен. Но мне кажется, что Британия и США — это наши главные партнеры сегодня. Я уверен, что сам президент [США Джо] Байден очень заинтересован в нашей победе», — цитирует Ермака «Газета.Ru».

Он также отметил, что если сейчас уровень поддержки со стороны США составляет 70%, то сделать ее 100-процентной, как и в случае с Великобританией, помог бы визит президента Украины Владимира Зеленского в США или визит Байдена на Украину.

«Вот личная встреча даст возможность сделать эту поддержку 100-процентной», — добавил он.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Москва слышит заявления администрации США, намеренной и дальше поставлять вооружения Киеву, затягивая конфликт и делая его максимально больным для Украины.

В этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что мир на Украине возможен только на основе переговоров между Россией и США. Он обратил внимание на то, что Киев ведет боевые действия только благодаря американской поддержке. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также сказал, что Запад должен говорить с Россией, без диалога с Москвой нельзя достичь договоренностей о прекращении огня.

Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что американская сторона де-факто уже давно участвует в конфликте на Украине и вооружает киевский режим. Глава МИД РФ отметил, что у России есть данные о том, что кадровые военные США и других западных стран Запада руководят действиями армии Украины, выступая наводчиками.

10 октября российские пранкеры представили другой фрагмент разговора с Ермаком, в котором тот сообщил, что постоянно оказывает давление на украинских военных, чтобы они координировали свои действия и отчитывались перед американцами. Также он рассказал якобы «Макфолу» о текущей ситуации на Украине в связи со специальной военной операцией РФ и об отношениях офиса президента Зеленского с западными партнерами.

Ранее, 5 октября, бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека проговорилась пранкерам о роли фейков о Вооруженных силах России в поставках оружия Киеву, думая, что беседует с Майклом Макфолом. Денисова заявила, что ее фейки про «изнасилования» и другие «зверства» российских солдат повлияли на решение ряда стран предоставить военную помощь Украине.