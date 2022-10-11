Глава МИД Турции призвал Запад к диалогу с Россией

Запад должен говорить с Россией, без диалога с Москвой нельзя достичь договоренностей о прекращении огня. Об этом 11 октября в интервью телеканалу TVnet заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Без диалога с Москвой невозможно достичь прекращения огня. С кем в итоге придется разговаривать, с кем договариваться? Речь идет о территориях Украины, о противоположной стороне конфликта», — пояснил глава турецкой дипломатии.

Он добавил, что Анкара против односторонних санкций в отношении России.

«Это касается и России, и Ирана. Это наша позиция», — добавил министр.

Ранее во вторник стало известно, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться 12 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

8 октября сообщалось, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по ситуации вокруг Украины, соответствующее предложение было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон. По данным турецкого колумниста Озая Шендира, в США появились позитивные комментарии к турецкой инициативе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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