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В Турции рассказали о намерении властей организовать переговоры России и Запада

Milliyet: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны Турции
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Турция планирует организовать переговоры России и Запада по ситуации вокруг Украины, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон. Об этом 7 октября написал колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир.

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«На данный момент Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны: США, Францию, Германию и Великобританию. Этот план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам», — сообщил Шендир.

Он также отметил, что в Вашингтоне уже появились позитивные комментарии к турецкой инициативе. По словам Шендира, открытым остается вопрос, найдется ли российский представитель для подобного диалога.

Шендер добавил, что турецкая сторона уважает волю Украины, и при этом всегда объясняет, что конфликтная ситуация должна обернуться миром без применения тактического ядерного оружия.

«Турция превращается из страны, которая может наладить диалог как с Киевом, так и с Москвой, в страну, которая может сыграть на этом диалоге для достижения результата. Не стоит удивляться, если в ближайшем будущем Запад и РФ сядут за стол переговоров благодаря Турции», — заключил колумнист в своем материале.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие 3–4 дня. Тогда же Эрдоган поговорил с российским лидером по телефону. В ходе переговоров президенты обсудили двусторонние отношения и ситуацию по Украине.

6 октября Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что благодаря усилиям Анкары между Москвой и Киевом произошел обмен военнопленными.

При этом Турция — единственная страна НАТО, которая не стала вводить санкции против России. В то же время она оказывает военную помощь Украине.

Западные страны стали ужесточать антироссийские санкции после начала специальной операции, о котором Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились за помощью к Москве.

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