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Эрдоган выразил надежду на встречу с Путиным в ближайшие 3-4 дня

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Turkish Presidency
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 7 октября, что рассчитывает на очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие три-четыре дня.

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Ранее в этот день турецкий лидер поговорил с Путиным по телефону. По информации канцелярии Эрдогана, главы государств обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине.

«Сегодня день рождения господина Путина. Я хотел поздравить его, а он, в свою очередь, поблагодарил за наше посредничество [по украинскому кризису]. Кроме того, было бы хорошо, если бы мы смогли провести подобную встречу по нашим двусторонним отношениям через три-четыре дня», — сказал президент Турции журналистам.

Эрдоган также заявил о возможности проведения двухстороннего диалога, а также переговоров на тему конфликта на Украине в случае, если Путин посетит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет на следующей неделе.

«Если господин Путин также сможет приехать на азиатские переговоры, мы сможем провести двусторонние переговоры, а также переговоры по России-Украине», — добавил турецкий лидер.

Накануне Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что благодаря усилиям Анкары в ходе переговоров между Москвой и Киевом произошел обмен военнопленными.

Турция является единственной страной НАТО, которая не стала вводить антироссийские санкции. В то же время она оказывает Украине военную помощь.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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