Глава офиса Зеленского признался в давлении на украинских военных из-за США

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали пранк с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Пранкеры пообщались с политиком от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола. В разговоре Ермак сообщил, что постоянно оказывает давление на украинских военных, чтобы они координировали свои действия и отчитывались перед американцами.

«Я оказываю давление и делаю все, чтобы наши вооруженные силы вели себя на 100% открыто и прозрачно в отношениях с американцами, британцами по поводу планов, по поводу некоторых операций», — заявил Ермак.

Также он рассказал «Макфолу» о текущей ситуации на Украине в связи со специальной военной операцией РФ и об отношениях офиса президента Зеленского с западными партнерами.

«На мой взгляд, британцы нас поддерживают на 100%. Мы очень надеемся, что курс, который вел [бывший премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон, будет продолжен», — заявил глава офиса украинского президента.

При этом уровень поддержки Украины со стороны США Ермак оценил в 70%. Он выразил уверенность в том, что добиться стопроцентной поддержки поможет только личная встреча президентов двух стран. В этой связи он предложил главе Белого дома Джо Байдену приехать на Украину, благодаря чему, по его мнению, «Америка опять завоюет свое лидерство в мире».

Кроме того, Ермак резко высказался об экс-омбудсмене Украины Людмиле Денисовой, пранк с которой был опубликован на прошлой неделе. Он указал, что не испытывает к ней доверие, особенно после обмена военнопленными, и призвал «Макфола» ограничить контакты с правозащитницей. Денисова ранее была многократно уличена в создании фейков о российской армии.

Ранее, 5 октября, бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека проговорилась пранкерам о роли фейков о Вооруженных силах России в поставках оружия Киеву, думая, что беседует с Майклом Макфолом. Денисова заявила, что ее фейки про «изнасилования» и другие «зверства» российских солдат повлияли на решение ряда стран предоставить военную помощь Украине.

В мае Верховная рада уволила Денисову с должности уполномоченного по правам человека.