Мир на Украине возможен только на основе переговоров между Россией и США. Об этом 11 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу «Цицерон».

Он отметил, что перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Вашингтоном и Москвой.

«Украина в состоянии обороняться только потому, что получает военную поддержку со стороны США <..> Поэтому американцы должны достигнуть соглашения с русскими. И тогда противостояние закончится», — отметил Орбан.

Ранее, 11 октября, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также отметил, что Запад должен говорить с Россией, без диалога с Москвой нельзя достичь договоренностей о прекращении огня.

Кроме того, ранее председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада может стать Стамбул. Однако в Кремле заявили, что не получали никакой конкретной информации на этот счет.

На прошлой неделе госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что власти США будут готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией по ситуации вокруг Украины, если Москва проявит соответствующий настрой, однако пока Вашингтон его не видит.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявления от США по ситуации на Украине «сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на возможность соответствующего российско-американского диалога».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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