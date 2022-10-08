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Захарова оценила желание США вступить в диалог с Россией по ситуации на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 октября отреагировала на высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации на Украине.

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Накануне Блинкен заявил, что власти США будут готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией по ситуации вокруг Украины, если Москва проявит соответствующий настрой, однако пока Вашингтон его не видит.

«Поступающие в последние дни от администрации США публичные сигналы в контексте происходящего на Украине сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на возможность соответствующего российско-американского диалога», — приводит пресс-служба МИД России слова Захаровой.

Однако, как заметила Захарова, реальные шаги Вашингтона противоречат желанию вступить в переговоры. В частности, продолжаются поставки оружия, и растет число западных наемников и американских инструкторов.

Между тем 7 октября заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель отмечал, что США не будут принимать участие в конфликте вокруг Украины.

5 октября политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Известиями» отметил, что помощь Украине со стороны США может привести к падению поддержки американского президента Джо Байдена.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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