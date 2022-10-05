Американист предрек падение поддержки Байдена из-за помощи Украине

Помощь Украине со стороны США может привести к падению поддержки американского президента Джо Байдена. Такое мнение 5 октября «Известиям» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Эта политика становится всё менее популярной в обществе и действительно возникают некоторые политические риски, связанные с тем, что поддержка действующей власти упадет на фоне того, что больше внимания уделяется внешней политике, чем решению внутренних вопросов США. Такой риск имеется, и соответственно администрации Байдена приходится как-то реагировать», — сказал он.

Как предположил Дудаков, из-за недовольства в американском обществе объем помощи Украине впоследствии может уменьшиться.

Ранее в этот день стало известно, что американцев разозлило решение Байдена направить Киеву очередной пакет финансовой помощи на фоне бездействия властей в ситуации с Флоридой, разрушенной мощным ураганом. Комментаторы в Twitter ответили негодованием на пост президента о новом финансовом вливании в украинский конфликт на сумму $625 млн.

«Я с трудом могу позволить себе поход в магазин, но зато Украине поставят пару ракет», — написал один из пользователей.

2 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране и ждут того же от Евросоюза.

30 сентября на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США, в котором говорится о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере $12,4 млрд. В частности, из этих средств планируется выделить $3 млрд на отправку военной техники и оружия. Сюда же входят транспортная поддержка, техобслуживание, поддержка по предоставлению разведданных вооруженным силам Украины и силам безопасности страны.

Еще $4,5 млрд планируется направить на экономическую поддержку Украины, включая обеспечение работы правительственных органов страны.

29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Украине скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд.