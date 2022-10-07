Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпред РФ в Женеве заявил об утрате СПЧ ООН нейтрального статуса
Мир
Госдеп отверг намерения США прямо участвовать в конфликте на Украине
Культура
Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле
Экономика
Путин поручил перевести имущество проекта «Сахалина-1» в собственность РФ
Мир
Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию для консультаций по ЗАЭС
Общество
Рэпера Oxxxymiron включили в список физлиц-иноагентов
Общество
Минюст признал СМИ-иноагентом писателя Глуховского
Общество
В Запорожской области в результате обстрела повреждена ЛЭП для энергоблока АЭС
Общество
Второй самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями
Общество
В Мелитополе наблюдаются перебои с электричеством
Мир
Посол Индонезии в ОАЭ сообщил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20
Экономика
ЦСР оценил потери покинувших Россию компаний в $200–240 млрд

Госдеп отверг намерения США прямо участвовать в конфликте на Украине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не буду принимать участие в конфликте вокруг Украины, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель 7 октября, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о нанесении «превентивных» ударов по России.

Ракетная ревизия: РФ и США значительно продвинулись в переговорах по СНВ-3
Что происходит с последним остающимся договором Москвы и Вашингтона в ядерной сфере

«Президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен ясно дали понять: пока не произошло прямого нападения на США или наших союзников, мы не станем включаться напрямую в этот конфликт», — пояснил он на брифинге, трансляция которого велась на Youtube.

Патель добавил, что власти США не будут отправлять свою армию для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска.

Накануне Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Однако на следующий день, 7 октября, в интервью Би-би-си он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

5 октября политолог-американист Малек Дудаков заявил «Известиям», что помощь Украине со стороны США может привести к падению поддержки Байдена. Как предположил Дудаков, из-за недовольства в американском обществе объем помощи Украине впоследствии может уменьшиться.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявление заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер о допустимости ударов украинской армии из американских систем HIMARS по Крыму подтверждает вовлеченность Вашингтона в конфликт.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Крым вернулся в состав России по итогам референдума. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своей территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022