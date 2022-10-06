Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России, чтобы якобы не допустить применения Москвой ядерного оружия.

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия.... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят...Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», - сказал Зеленский 6 октября в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии.

Россия неоднократно называла фейками спекуляции о якобы возможности применения такого вида вооружения. Москва подчеркивала, что ядерная война не должна быть развязана, но РФ готова себя защищать.

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. Путин указал, что западные страны дошли даже до ядерного шантажа.

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