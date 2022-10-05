Песков отреагировал на заявление США о допустимости ударов по Крыму

Заявление заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер о допустимости ударов украинской армии из американских систем HIMARS по Крыму подтверждает вовлеченность Вашингтона в конфликт. Об этом 5 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Слова Купер] прямо и косвенно являются подтверждением вовлеченности США в конфликт, что создает чрезвычайно опасную ситуацию», — сказал он журналистам.

Новость дополняется