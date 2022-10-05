В Госдуме обвинили США в провоцировании России на нанесение ядерных ударов

США вынуждают Россию на нанесение ударов тактическим ядерным оружием. Об этом 5 октября «Известиям» заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что в Пентагоне заявили, что Украина может атаковать большую часть целей на поле боя с помощью снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Удары, в том числе, могут быть нанесены по Крыму.

По мнению Гурулева, Вашингтон в любом варианте будет работать на опережение, и эскалация неизбежна.

«Американцы вынуждают нас всеми способами на нанесение ударов тактическим ядерным оружием. Чтобы можно было развязать в Европе ядерную войну с помощью оперативно-тактической ядерного оружия», — сказал депутат.

Он отметил, что США наносят ущерб России, Украине и Европе — своим союзникам по НАТО.

«Они в принципе к этому и стремятся — в экономическом плане они их душат по полной, и надо до конца добить, чтобы конкурента раз и навсегда снести с лица земли», — пояснил политик.

Также в Пентагоне сообщили, что США поставили Украине управляемые реактивные снаряды калибра 277мм GMLRS к РСЗО HIMARS. Однако киевский режим настаивал на поставках ATACMS, так как такие ракеты увеличивают дальность стрельбы американских систем до 300 км.

«Сегодня это ракета на 70 км, завтра будут на 300 км, послезавтра танки, а после-послезавтра это будет авиация в любом виде. <…> Нам сегодня надо понимать, что эти ракеты будут. Мы можем с ними бороться вполне уверенно, потому что на одну ракету HIMARS ставится одна ракета вместо шести по 70 мл. И одну ракету намного легче сбить, чем сразу шесть», — сказал Гурулев.

Депутат государственной думы, член комитета по безопасности Абдулхаким Гаджиев, в свою очередь, заявил, что любая атака на Крым — это атака на Россию.

«У США, надо сказать, есть понимание этого. Именно поэтому Вашингтон пока отказывается поставлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. С HIMARS примерно та же ситуация. В любом случае, на любые провокации Вооруженных сил Украины будет дан адекватный ответ с нашей стороны. Естественно, это касается и территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — сказал он.

2 октября Bloomberg со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Уточняется, что США ждут таких же действий от Евросоюза.

Двумя днями ранее Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства Украины, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября предупредил, что США всё больше близятся к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада на освобожденных территориях.