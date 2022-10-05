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Сюжет:

Пентагон обосновал отсутствие необходимости в предоставлении Киеву ракет ATACMS

Пентагон: у Украины есть возможность наносить удары по Крыму с помощью HIMARS
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Army/White Sands Missile Range Museum
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Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что Вашингтон оценивает потребности на поле боя при предоставлении вооружений Киеву. Таким образом 4 октября в ходе брифинга в Пентагоне Купер ответила на вопрос журналистов о возможности передачи Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS (Army Tactical Missile System).

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США поставили Украине управляемые реактивные снаряды калибра 277мм GMLRS к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Однако киевский режим настаивал на поставках ATACMS, так как такие ракеты увеличивают дальность стрельбы американских систем до 300 км.

«Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя, в том числе в Крыму», — цитирует Купер Eadaily.

Днем ранее пресс-служба Пентагона сообщила об отправлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

2 октября Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Уточняется, что США ждут таких же действий от Евросоюза.

За день до этого Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства Украины, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября предупредил, что США всё больше близятся к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада на освобожденных территориях.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских боевиков. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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