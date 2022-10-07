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Зеленский объяснил свои слова о «превентивном» ударе по России

Зеленский заявил, что под «превентивными» ударами по РФ имел ввиду новые санкции Запада
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под «превентивными» ударами по России имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны. На эту тему он высказался в пятницу, 7 октября.

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Украинский лидер утверждает, что его якобы неправильно поняли, а Россия якобы начала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».

«Я сказал: «вы должны делать превентивные удары, не атаки. Мы не террористы. Мы не сражаемся на другой территории», - сказал он в интервью «Би-би-си».

Накануне, 6 октября, Зеленский заявил, что НАТО должно наносить по России превентивные удары. По его словам, это необходимо, чтобы сделать невозможным применение ядерного оружия Москвой.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского президента. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах по России оставлять нельзя.

7 октября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают угрозы для безопасности РФ и необходимость проведения специальной военной операции.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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