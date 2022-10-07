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Лавров прокомментировал слова Зеленского о превентивном ударе по РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России доказывают угрозы для безопасности РФ и необходимость проведения специальной военной операции (СВО). С таким заявлением 7 октября выступил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Вчера Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России. Тем самым этот деятель по сути предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция», — рассказал он в ходе выступления по видеосвязи на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие».

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Лавров назвал смешными попытки секретарей украинского лидера рассказать о том, что слова Зеленского были неверно интерпретированы.

«Мы все помним, как он еще в январе заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием. Стало быть, эта мысль у него глубоко засела. Когда мы говорим об экологической безопасности, безусловно, мы не можем обойти молчанием те дискуссии, которые в последнее время постоянно нарастают, на тему возможного применения ядерного оружия, особенно в этой связи [не можем] обойти молчанием безрассудные действия киевского режима, которые направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового уничтожения», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Глава МИДа также добавил, что в процессе проведения СВО обнаружились тревожные факты, среди которых наличие на Украине лабораторий Пентагона, в которых производились эксперименты по разработке запрещенных химических препаратов. Лавров также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему наносят удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС), продолжая ставить под угрозу экологию всего региона.

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Накануне, 6 октября, Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России. По его словам, только таким образом можно исключить возможность применения РФ ядерного оружия. При этом ранее Москва неоднократно заявляла, что спекуляции о применении такого вида вооружения являются фейками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского лидера. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах против России оставлять нельзя.

В тот же день президент США Джо Байден уверен, что применение тактического ядерного оружия не сможет не привести к ядерному Армагеддону.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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