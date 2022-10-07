Блинкен назвал условие дипломатического взаимодействия с РФ по Украине

Власти США будут готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией по ситуации вокруг Украины, если Москва проявит соответствующий настрой, однако пока Вашингтон его не видит. Об этом 6 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если и когда Россия покажет, что у нее есть сколько-нибудь серьезные намерения заниматься такой дипломатией, мы будем готовы. Однако в данный момент всё, к сожалению, указывает на противоположное», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Лиме, трансляцию которой вело агентство Reuters.

Он также указал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы всё это время говорил, что украинский кризис в конечном счете будет урегулирован дипломатическим путем. При этом тем же днем Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Тем же днем, 6 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности РФ остановить спецоперацию по защите Донбасса на своих условиях. Матвиенко призвала украинскую сторону сесть за стол переговоров, но после этого отметила, что у Украины нет никакой реакции, ведь она «несвободна в своих решениях».

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Кремль дождется изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров, либо будет ждать прихода к власти готового к диалогу нового украинского лидера. Песков отметил, что для переговоров нужны две стороны, подчеркнув, что Россия еще до спецоперации была сторонницей решения конфликтов дипломатическим путем.

30 сентября Путин призвал украинскую сторону немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. Это заявление он сделал перед подписанием договоров о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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