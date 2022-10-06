Матвиенко заявила о готовности РФ остановить СВО на своих условиях

Россия готова остановить специальную военную операцию по защите Донбасса на своих условиях. При этом вошедшие в состав РФ территории уже не могут быть предметом переговоров с Украиной, заявила 6 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Безусловно, предметом переговоров не может быть вхождение в состав РФ четырех новых субъектов, это исключено. Это уже часть нашей России. Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — сообщила она.

Матвиенко, которая вместе с другими сенаторами находится в Индонезии и участвует в мероприятиях «парламентской G20», на пленарном заседании призвала украинскую делегацию сесть за стол переговоров с российскими парламентариями в Джакарте «прямо сегодня». Однако после этого заметила, что от Украины нет никакой реакции, так как она «несвободна в своих решениях».

Ранее в четверг сообщалось, что в ходе саммита спикеров парламентов стран G20 российской делегации удалось провести содержательные переговоры, а также донести позицию России до других государств. Как рассказала Матвиенко корреспонденту «Известий», даже в условиях жестких санкций Россия демонстрирует открытость, готовность выполнять свои обязательства — и по поставке продовольствия на мировые рынки, и по поставке энергоресурсов.

Также Матвиенко отметила, что делегация Украины, выступившая на саммите с ложными обвинениями в адрес России и попытавшаяся организовать шоу в зале, не получила поддержки парламентариев других стран. По ее словам, украинская делегация сформировала выступление «из заезженных, фальшивых обвинений».

Ранее, 4 октября, Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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