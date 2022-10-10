В Кремле оценили возможность переговоров России, США, Франции и Британии

Москва не получала никаких предложений о проведении переговоров России, США, Франции и Британии. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление турецких СМИ о возможности такой встречи.

«Мы не получали никакой конкретики на этот счет. Нужно понять целеполагание такой встречи — для чего, с кем и какой может быть результат. С [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом такой вопрос в Астане может быть обсужден», — сказал Песков.

В конце прошлой недели, 8 октября, турецкая газета Milliyet написала, что Турция планирует организовать переговоры между Россией и четырьмя западными странами — США, Францией, Германией и Великобританией. В статье отмечается, что в Анкаре изучили все публичные выступления президента РФ Владимира Путина с начала военной операции и пришли к выводу, что Москва хочет «долгосрочной сделки с Западом», поскольку заключенные в конце «холодной войны» договоренности больше не действуют. Это, как подчеркивается в публикации, поможет достичь мира между Россией и Украиной.

Позднее координатор Совета нацбезопасности США заявил, что украинский конфликт зашел слишком далеко и нужны переговоры. При этом, как указал Песков, есть кодифицированное решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от каких либо переговоров.

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