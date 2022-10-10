Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин сообщил о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
Авто
Renault и Nissan намерены пересмотреть условия своего альянса
Армия
Песков подтвердил договоренность Путина с Лукашенко о развертывании войск
Армия
Путин сообщил о нанесении ударов по объектам украинской инфраструктуры
Армия
Глава Крыма заявил об изменении подходов к проведению СВО на Украине
Мир
Путин заявил об использовании Киевом террористических методов
Мир
Премьер Украины заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов
Мир
Посольство США призвало американцев покинуть Украину
Мир
Зеленский договорился с Шольцем о срочной встрече G7
Мир
Украинцев предупредили о возможных задержках поездов на западном направлении
Общество
Власти сообщили о практически полном отсутствии пробок перед Крымским мостом
Мир
Зеленский сообщил об угрозе энергообъектам по всей Украине

В Кремле оценили возможность переговоров России, США, Франции и Британии

Песков: Россия не получала предложение о переговорах со странами Запада
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва не получала никаких предложений о проведении переговоров России, США, Франции и Британии. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление турецких СМИ о возможности такой встречи.

«Мы не получали никакой конкретики на этот счет. Нужно понять целеполагание такой встречи — для чего, с кем и какой может быть результат. С [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом такой вопрос в Астане может быть обсужден», — сказал Песков.

В конце прошлой недели, 8 октября, турецкая газета Milliyet написала, что Турция планирует организовать переговоры между Россией и четырьмя западными странами — США, Францией, Германией и Великобританией. В статье отмечается, что в Анкаре изучили все публичные выступления президента РФ Владимира Путина с начала военной операции и пришли к выводу, что Москва хочет «долгосрочной сделки с Западом», поскольку заключенные в конце «холодной войны» договоренности больше не действуют. Это, как подчеркивается в публикации, поможет достичь мира между Россией и Украиной.

Позднее координатор Совета нацбезопасности США заявил, что украинский конфликт зашел слишком далеко и нужны переговоры. При этом, как указал Песков, есть кодифицированное решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от каких либо переговоров.

новость дополняется

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022