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National Interest рассказал об истинном отношении США к Украине

National Interest: США показали реальное отношение к Киеву, отказавшись поддержать идею ударов по РФ
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Фото: Global Look Press/Boris Roessler
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США показали истинное отношение к конфликту на Украине, отказавшись поддержать заявление украинского лидера Владимира Зеленского о превентивном ударе по России. Об этом 9 октября написало издание The National Interest.

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По мнению автора статьи Марка Эпископоса, несмотря на военную поддержку Киева, Вашингтон не хочет перерастания конфликта в полномасштабную войну. И по мере того, как украинский конфликт приближается к катастрофической эскалации, перед администрацией президента США Джо Байдена стоит все более сложная задача сбалансировать свою поддержку Украины с мерами по сдерживанию последствий войны.

«Белый дом, хотя и вложил значительные средства в Украину, установил строгие военные и политические границы, призванные предотвратить ядерную эскалацию и не допустить перерастания конфликта в более масштабную войну», — говорится в публикации.

При этом, добавляет автор, в США выражают опасения, что конфликт между Москвой и Киевом может зайти слишком далеко.

На прошлой неделе, 6 октября, Зеленский в ходе выступления по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи призвал НАТО нанести превентивные удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Он также указал на то, что страны — члены альянса должны пересмотреть порядок использования оружия.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не может пройти мимо подобного заявления, назвав его «совершенно вопиющим». Он отметил, что подобная риторика — не что иное, как призыв к началу мировой войны.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал, что Зеленский должен искать возможность диалога с Россией, а не «разглагольствовать» о применении ядерного оружия.

Между тем, как сообщил 6 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США не видят признаков того, что Москва якобы приняла решение применить ядерное оружие. Он отметил, что корректировать расстановку своих ядерных сил Вашингтон не будет. Райдер также подчеркнул, что Пентагон относится к этому весьма серьезно и продолжит следить за ситуацией.

До этого в Москве неоднократно отмечали, что применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение.

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