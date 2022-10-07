Песков прокомментировал призыв Зеленского нанести «превентивный» удар по РФ

Москва не может пройти мимо заявлений президента Украины Владимира Зеленского о «превентивном» ударе по России. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это совершенно вопиющее заявление, которое говорит о, наверное, моральном состоянии президента Украины, которое чревато опасными, непоправимыми ошибками. <...> Конечно, мимо мы не прошли, и мы настоятельно призываем лидеров государств также не проходить мимо [призыва Зеленского], потому что с точки зрения симптоматики это очень опасные заявления», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Песков также заявил, что подобная риторика — не что иное, как призыв к началу мировой войны.

По его словам, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского следует обратить внимание всех стран мира.

Накануне Зеленский в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия) призвал НАТО нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Он также указал на то, что страны — члены альянса должны пересмотреть порядок использования ядерного оружия.

В ответ зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины после его призыва к НАТО следует обратиться к помощи психиатров.

Между тем, как заявил 6 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США не видят признаков того, что Москва якобы приняла решение применить ядерное оружие. Он отметил, что корректировать расстановку своих ядерных сил Вашингтон не будет. Райдер также подчеркнул, что Пентагон относится к этому весьма серьезно и продолжит следить за ситуацией.

Ранее в этом месяце посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у западных стран есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. Он отметил, что с момента появления такого оружия и у американцев, и у французов, и у россиян есть понимание, что победителей в ядерной войне быть не может.

До этого в Москве неоднократно отмечали, что применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение.