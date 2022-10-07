В СФ посоветовали Зеленскому не разглагольствовать о применении ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский должен искать возможность диалога с Россией, а не «разглагольствовать» о применении ядерного оружия. Такое мнение 7 октября «Известиям» озвучил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Накануне Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России. По его словам, только таким образом можно исключить возможность применения РФ ядерного оружия. При этом ранее Москва неоднократно заявляла, что спекуляции о применении такого вида вооружения являются фейками.

«Они (украинские политики. — Ред.) в принципе привыкли ко вседозволенности и всепрощению Запада, и поэтому Зеленский может в своих выступлениях говорить что угодно, ему всё прощается на Западе. На Украине вообще считают, что весь мир крутится вокруг Украины, весь мир должен Украине, потому что она страдает», — сказал Цеков.

Он подчеркнул, что Зеленскому следует искать способы диалога с Москвой.

«Ему бы надо искать возможность для достижения договоренностей с Россией для прекращения военных действий на его территории, а не разглагольствовать об очень серьезных вещах для всего мирового сообщества», — заключил сенатор.

После слов Зеленского его пресс-секретарь Сергей Никифоров объяснил, что президент имел в виду применение экономического удара по России до начала спецоперации.

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают угрозы для безопасности РФ и необходимость проведения спецоперации. Министр назвал смешными попытки секретарей украинского лидера рассказать о том, что слова Зеленского были неверно интерпретированы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского лидера. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах против России оставлять нельзя.