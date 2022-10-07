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В СФ посоветовали Зеленскому не разглагольствовать о применении ядерного оружия

Сенатор Цеков: Зеленскому надо искать способы договориться с Москвой, а не разглагольствовать о применении ядерного оружия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент Украины Владимир Зеленский должен искать возможность диалога с Россией, а не «разглагольствовать» о применении ядерного оружия. Такое мнение 7 октября «Известиям» озвучил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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Накануне Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России. По его словам, только таким образом можно исключить возможность применения РФ ядерного оружия. При этом ранее Москва неоднократно заявляла, что спекуляции о применении такого вида вооружения являются фейками.

«Они (украинские политики. — Ред.) в принципе привыкли ко вседозволенности и всепрощению Запада, и поэтому Зеленский может в своих выступлениях говорить что угодно, ему всё прощается на Западе. На Украине вообще считают, что весь мир крутится вокруг Украины, весь мир должен Украине, потому что она страдает», — сказал Цеков.

Он подчеркнул, что Зеленскому следует искать способы диалога с Москвой.

«Ему бы надо искать возможность для достижения договоренностей с Россией для прекращения военных действий на его территории, а не разглагольствовать об очень серьезных вещах для всего мирового сообщества», — заключил сенатор.

После слов Зеленского его пресс-секретарь Сергей Никифоров объяснил, что президент имел в виду применение экономического удара по России до начала спецоперации.

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают угрозы для безопасности РФ и необходимость проведения спецоперации. Министр назвал смешными попытки секретарей украинского лидера рассказать о том, что слова Зеленского были неверно интерпретированы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского лидера. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах против России оставлять нельзя.

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